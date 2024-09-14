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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда ял көннәрендә һава +26 градуска кадәр җылыначак

Татарстанда ял көннәрендә һава +26 градуска кадәр җылыначак

Шимбә көнне, 14 сентябрьдә, Татарстанда явым-төшем күзәтелми. ТР Гидрометеорология үзәге фаразына караганда, республикада көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнчыгышка таба исә торган җилнең тизлеге секундына 3-8 метр булыр дип көтелә.

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