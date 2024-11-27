Как Алтайский край будет развивать автотуризм и какие дороги войдут в новую программу

Благодаря развитию транспортного сообщения у отдыхающих появится возможность за одно путешествие охватить все доступные виды туризма, которые есть на Алтае Возможность охватить в Алтайском крае за одно путешествие максимальное количество достопримечательностей и локаций появится у путешественников, предпочитающих автомобильные маршруты.
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