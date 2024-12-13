Рождественская вечеринка в Букингемском дворце закончилась дебошем

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, одна из королевских горничных была арестована, пишет газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.
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