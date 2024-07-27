Спасатели МЧС приступают к работе после прорыва дамбы в Челябинской области

Сегодня утром спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации приступили к аварийно-восстановительным работам после прорыва плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области.
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