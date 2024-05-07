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Пушков: Шольц отказался участвовать в спектакле Макрона на встрече с лидером КНР

Пушков: Шольц отказался участвовать в спектакле Макрона на встрече с лидером КНР

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался участвовать в организованной президентом Франции Эммануэлме Макроном "ярмарке тщеславия" в рамках визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, французский лидер стремился "притащить" на встречу с китайским коллегой как можно больше политиков ЕС, однако у него это не вышло.

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