Пушков: Шольц отказался участвовать в спектакле Макрона на встрече с лидером КНР

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался участвовать в организованной президентом Франции Эммануэлме Макроном "ярмарке тщеславия" в рамках визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, французский лидер стремился "притащить" на встречу с китайским коллегой как можно больше политиков ЕС, однако у него это не вышло.