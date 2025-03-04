Якупов о возможной встрече с «Ак Барсом» в плей-офф: «Никому ничего не собираюсь доказывать. У меня нет обид. Не будем выбирать соперника, кто бы ни попался, будет непросто»

– Возможно, в первом раунде плей-офф «Авангард» встретится с «Ак Барсом», у вас есть желание доказать казанской команде, что они ошиблись, не дав вам контракт, который вы хотели получить в межсезонье? – Я никому ничего не собираюсь доказывать.
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