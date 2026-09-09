❕«Европа вновь объединилась против нас»: Константинов провёл параллели между Крымской войной и специальной военной операцией Председатель Госсовета РК Владимир Константинов сравнил события Крымской войны 1853-1856 годов со специальной военной операцией.
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