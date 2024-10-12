Гинцбург: испытания показали подавление вакциной от рака возможных метастазов

Доклинические исследования вакцины от рака показывают, что препарат может подавлять развитие опухоли и вероятность метастазов, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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