Мигрантов в России в разы больше 16 млн человек? Мнение депутата Госдумы Депутат Госдумы Михаил Матвеев поднял вопрос реального числа мигрантов на территории Российской Федерации, которое может сильно отличаться от числа официально стоящих на учете.
Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ
Комментарии
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talkovsky Евгений
Прошу прощения за ошибки, Т9🤷♂️
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13 час.
Natalia Ivanova
"Почему нужно приравнять диаспоры к ОПГ ненадо диаспоры ни е чему приравнивать - диаспоры и есть ОПГ. И когда в конце концов власть открыто расскажет о геноциде русских?
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
С какого перепугу им вообще давать гражданство,отработал по контракту и домой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Они нам не соотечественники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
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