Medical Insider

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Риск развития второй меланомы выше у пациентов, у которых ранее была диагностирована меланома

Введение В рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Dermatology 9 октября, было обнаружено, что пациенты с первым диагнозом меланомы подвергаются повышенному риску повторного диагноза меланомы независимо от расы и этнической принадлежности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх