Риск развития второй меланомы выше у пациентов, у которых ранее была диагностирована меланома

Введение В рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Dermatology 9 октября, было обнаружено, что пациенты с первым диагнозом меланомы подвергаются повышенному риску повторного диагноза меланомы независимо от расы и этнической принадлежности.
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