Любители зефира из «Пятерочки», «Перекрестка» и «ВкусВилла» пожаловались на диарею

Москва. Россияне жалуются на негативные последствия употребления зефира. Как передает телеканал «360 градусов», расстройства желудочно-кишечного тракта могли вызвать сладости, которые продаются в торговых сетях «Вкусвилл», «Пятерочка» и «Перекресток».
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