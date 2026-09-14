Oil prices jump following attack on key Saudi pipeline last week

Crude oil prices jumped Sunday after Saudi Arabia shuttered its vital pipeline that bypasses the Strait of Hormuz after an attack last week.
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