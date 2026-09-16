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Регионы России

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Прогноз на матч «Спартак» — «Факел» 9-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Спартак» — «Факел» 9-го тура РПЛ

В среду, 16 сентября, в Москве на «Лукойл Арене» состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Факелом».

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