Российский боксер прокомментировал победу над сыном Цзю в чемпионском бою в США

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Российский боксер Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в поединке за звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF).