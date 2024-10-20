Российский боксер прокомментировал победу над сыном Цзю в чемпионском бою в США

Российский боксер Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в поединке за звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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