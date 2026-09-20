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Царьград

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«Норманочка» проиграла «Кристаллу» в Суперкубке России — 1:3

«Норманочка» проиграла «Кристаллу» в Суперкубке России — 1:3

Нижегородская «Норманочка» открыла новый спортивный сезон домашней встречей за Суперкубок России по футзалу.

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