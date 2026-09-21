Кремль дал жесткий ответ на недавние обвинения со стороны лидера французских правых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с утверждениями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о якобы имеющем место давлении на Париж.