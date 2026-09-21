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Мировое обозрение

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Песков отверг обвинения Ле Пен: Москва никому не угрожает и не шантажирует Париж

Песков отверг обвинения Ле Пен: Москва никому не угрожает и не шантажирует Париж

Кремль дал жесткий ответ на недавние обвинения со стороны лидера французских правых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с утверждениями кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о якобы имеющем место давлении на Париж.

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