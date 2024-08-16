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Мобильная связь и интернет в районах Белгородской области стали бесплатными

Мобильная связь и интернет в районах Белгородской области стали бесплатными

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мобильную связь и интернет сделали бесплатной в девяти районах Белгородской области из-за введения в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает 16 августа пресс-служба Минцифры РФ.

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