Показан трейлер нового хоррора на выживание про девушку с экстрасенсорными способностями и секретную лабораториюСтудия MOON CATALYST опубликовала трейлер однопользовательского хоррора на выживание от третьего лица PSYCHO DEAD.
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