По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией от 8 ноября, за прошедшие сутки 356 человек (на 10 больше чем днём ранее) в Приморье получили положительные тесты на COVID-19, то есть получили подтверждение диагноза.
По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией от 8 ноября, за прошедшие сутки 356 человек (на 10 больше чем днём ранее) в Приморье получили положительные тесты на COVID-19, то есть получили подтверждение диагноза.
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