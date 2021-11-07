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Новый день — новый максимум: COVID-19 прижимает Приморье

Новый день — новый максимум: COVID-19 прижимает Приморье

По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией от 8 ноября, за прошедшие сутки 356 человек (на 10 больше чем днём ранее) в Приморье получили положительные тесты на COVID-19, то есть получили подтверждение диагноза.

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