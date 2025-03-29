Царьград Коллаж Царьграда Бойцы группировки войск "Север" взяли в плен очередной солдата ВСУ в Суджанском районе, который маскировался под гражданского и два дня жил с русским паспортом, взятым с убитого.
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