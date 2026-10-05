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Шестеркин сделал передачу и отбил 28 бросков из 30, став 3-й звездой матча с «Ютой»

Вратарь « Рейнджерс » Игорь Шестеркин сделал голевую передачу, отбил 28 бросков из 30 в матче НХЛ с «Ютой» (4:2) и был признан первой звездой.

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