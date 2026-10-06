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Бразилией будет править «тропический Трамп»

Бразилией будет править «тропический Трамп»

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. Жители крупнейшей страны Латинской Америки думали, что избирали президента, депутатов Национального конгресса (парламента) и губернаторов.

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