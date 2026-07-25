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Царьград

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ChatGPT "прилёг" в странах Европы, а Claude AI в Америке

ChatGPT "прилёг" в странах Европы, а Claude AI в Америке

Проблемы с доступом к чат-ботам возникли в Евросоюзе, США, Мексике и других странах.Пользователи в ряде стран Европы сообщили о массовых неполадках в работе ChatGPT: чат-бот перестал отвечать на запросы, а у части пользователей возникли проблемы с доступом к сервису.

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