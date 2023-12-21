Обжаловать действия лицензирующих органов предлагают через «Госуслуги»

С 1 января 2028 года некоторые виды компаний, которым нужно лицензировать свою деятельность, при возникновении претензий к лицензирующим органам должны будут перед судом обжаловать их решения через портал госуслуг.
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