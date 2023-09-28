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Дальний Восток обращается за полиграфическими мощностями к Китаю

Дальний Восток обращается за полиграфическими мощностями к Китаю

Нехватка на Дальнем Востоке кадров для издательского дела приводит к задействованию трудовых ресурсов центральных регионов России и полиграфических мощностей Китая, сообщил в интервью журналу «Книжная индустрия», опубликованном 18 сентября, гендиректор издательства «Рубеж» Александр Колесов.

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