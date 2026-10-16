Водителей с подтверждёнными медицинскими противопоказаниями начнут лишать водительских прав автоматически с марта 2027 года, сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев.
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