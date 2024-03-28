Минобороны: военный врач, управляя танком, помешал прорыву ВСУ близ Козинки

Военный врач с позывным Велес в ходе очередной попытки ВСУ прорваться к селу Козинка в Белгородской области занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой и корректировал крупнокалиберную артиллерию.
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