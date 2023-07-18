Суд не стал выдворять из России граждан Таджикистана, просрочивших срок пребывания
В Кузбассе суд не стал выдворять из России граждан Таджикистана, которые просрочили срок пребывания в стране.
Комментарии
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Потомки басмачей совсем страх потеряли,на законы РФ давно махнули рукой.
А давайте судью вместе с ее семьей, родней и тех кого она не депортировала вместе выдворим из страны с конфискацией имущества и активов у судьи и ее родни... Тогда суды начнут работать, а не продаваться...
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