В Абхазии президент и премьер-министр уходят в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят со своих постов. Решение об уходе было принято в ходе переговоров с оппозицией, для «сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии