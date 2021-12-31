Байден: на Украине не будет ударных наступательных вооружений США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Джозеф Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заверил, что Соединенные Штаты не собираются размещать на Украине ударные наступательные вооружения, передает Интерфакс.