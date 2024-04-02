Зараженные бешенством лисы обнаружены в Югре

В Югре зафиксированы случаи опасного поведения лис, которые, будучи инфицированными бешенством, теряют страх перед человеком и могут подходить просить еду, что повышает риск заражения этим смертельным заболеванием.
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