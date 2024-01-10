Hyundai продемонстрировала четырёхместное летающее такси, которое надеется за...

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Hyundai продемонстрировала четырёхместное летающее такси, которое надеется запустить в 2028 годуДавно не секрет, что для южнокорейского промышленного конгломерата Hyundai Motor Group разработка лёгких летательных аппаратов на электротяге является одним из приоритетных направлений развития.

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