МЧС: завтра в Петербурге сильный ветер

В городе ожидается ухудшение погодных условий Завтра, 7 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.