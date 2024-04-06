МЧС: завтра в Петербурге сильный ветер

В городе ожидается ухудшение погодных условий Завтра, 7 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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