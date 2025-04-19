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Театр абсурда

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Дети мигрантов из Таджикистана избили русскую девочку прямо в школе

Дети мигрантов из Таджикистана избили русскую девочку прямо в школе

Царьград Фото: Freepik.com В СК России обратился житель поселка Рамешки Тверской области и сообщил, что двое школьников, которые являются выходцами из Таджикистана, систематически издеваются над его дочерью, а в апреле текущего года они избили её прямо в школе.

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