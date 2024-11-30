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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35 очков и 14 подборов от Джейсона Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Чикаго»

В составе «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 35 очков, 14 подборов и 5 передач. За 36 минут форвард реализовал 12 из 18 с игры и 7 из 10 с линии.

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