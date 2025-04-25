Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Это ПОЗОРИЩЕ🤮🤮🤮 а не приговор💯СТЫД и ПОЗОР💩💩💩"Соратник Пригожи...
  • Александр Макеев
    Набиуллина является злейшим врагом Российской Федерации, осуществляющим монетаристскую диверсию, удушающую производст...Набиуллина загнал...
  • Gorbachova Cornelija
    Раньше всегда были оценки за поведение и прилежание!Журова о школьных...

Силуанов красиво подтрунил над Западом: В МВФ поступило предложение по санкциям

Силуанов красиво подтрунил над Западом: В МВФ поступило предложение по санкциям

Силуанов призвал МВФ провести тщательную оценку последствий антирусских санкцийВ заявлении министра финансов России Антона Силуанова отмечается, что Международному валютному фонду (МВФ) пора оценить негативные последствия введённых санкций, а также разработать специальные меры по их смягчению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх