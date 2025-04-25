Силуанов красиво подтрунил над Западом: В МВФ поступило предложение по санкциям

Силуанов призвал МВФ провести тщательную оценку последствий антирусских санкцийВ заявлении министра финансов России Антона Силуанова отмечается, что Международному валютному фонду (МВФ) пора оценить негативные последствия введённых санкций, а также разработать специальные меры по их смягчению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии