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Царьград

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Три недели на раздумья: Трамп поставил ультиматум и ждет капитуляции Украины

Три недели на раздумья: Трамп поставил ультиматум и ждет капитуляции Украины

Вашингтон объявил дедлайн - или Европа договаривается о сдаче Киева, или остается один на один с последствиями.

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