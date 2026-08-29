Куда вам лучше поехать, чтобы отдохнуть душой и телом

Выбираем направление, которое идеально подходит вашему знаку и будет заряжать энергией Наверняка вы каждый год ломаете голову над тем, где провести отпуск.
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