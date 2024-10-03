Главное о хищениях при реконструкции пермского военного госпиталя

По делу о хищении 35 млн рублей при проведении капитального ремонта исторического «Дома воинского присутствия» на территории пермского гарнизонного госпиталя арестован бывший начальник филиала «Строительное управление по ЦВО» «Военно-строительной компании» Сергей Сухов.
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