Относительно недорогой велосипед с мотором Bosch с крутящим моментом 75 Н·м и батареей 720 Вт·ч: представлен Cube Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027

Унивесральнся модель и для города, и для легкого бездорожья Немецкая Cube вывела на рынок электрический велосипед Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027 модельного года.
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