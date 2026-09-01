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Относительно недорогой велосипед с мотором Bosch с крутящим моментом 75 Н·м и батареей 720 Вт·ч: представлен Cube Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027

Относительно недорогой велосипед с мотором Bosch с крутящим моментом 75 Н·м и батареей 720 Вт·ч: представлен Cube Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027

Унивесральнся модель и для города, и для легкого бездорожья Немецкая Cube вывела на рынок электрический велосипед Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027 модельного года.

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