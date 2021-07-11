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Биолог объяснил, почему возникают новые волны пандемии коронавируса

Биолог объяснил, почему возникают новые волны пандемии коронавируса

Количество волн пандемии коронавируса напрямую зависит от темпов вакцинации. На возникновение новых волн пандемии, на ее течение в целом влияет поведение человека и его отношение к вакцинации, поскольку лишь при формировании коллективного иммунитета можно остановить размножение вируса, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

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