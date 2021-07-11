Биолог объяснил, почему возникают новые волны пандемии коронавируса

Количество волн пандемии коронавируса напрямую зависит от темпов вакцинации. На возникновение новых волн пандемии, на ее течение в целом влияет поведение человека и его отношение к вакцинации, поскольку лишь при формировании коллективного иммунитета можно остановить размножение вируса, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.