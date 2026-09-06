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От $8 до $80 000: биткоин за 15 лет вырос в 10 000 раз, пройдя путь от «пузыря» до институционального актива

От $8 до $80 000: биткоин за 15 лет вырос в 10 000 раз, пройдя путь от «пузыря» до институционального актива

Пятнадцать лет назад биткоин стоил около $8, однако этот уровень уже тогда считался крайне рискованным.

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