Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED получил новейший экран TCL CSOT с частотой до 360 Гц

Он обеспечивает охват 100% BT.2020 Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 — это первый телевизор Xiaomi с технологией RGB-Mini LED, где красные, зеленые и синие элементы подсветки управляются независимо.
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