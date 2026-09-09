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Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED получил новейший экран TCL CSOT с частотой до 360 Гц

Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED получил новейший экран TCL CSOT с частотой до 360 Гц

Он обеспечивает охват 100% BT.2020 Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 — это первый телевизор Xiaomi с технологией RGB-Mini LED, где красные, зеленые и синие элементы подсветки управляются независимо.

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