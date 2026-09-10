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Царьград

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«Союзмультфильм» подал иск на 70 тысяч за изображение волка

«Союзмультфильм» подал иск на 70 тысяч за изображение волка

Компания «Союзмультфильм» подала иск в Арбитражный суд Курганской области против местного предпринимателя за незаконное использование изображения волка из мультфильма «Жил-был пес».

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