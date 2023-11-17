Председатель бюджетного комитета Госдумы Макаров выступил против дополнительного финансирования реконструкции аэропорта в Орле

В новостных выпусках на федеральных телеканалах обсуждали строительство аэропорта в Орле. На пленарном заседании Госдумы 15 ноября депутат Госдумы Михаил Щапов попросил увеличить более чем вдвое финансирование строительства аэропорта «Южный» в Орле, на 600 млн рублей.