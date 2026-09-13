Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Амерские леваки - это жуткая смесь наших соевичков с хахлами

Амерские леваки - это жуткая смесь наших соевичков с хахлами

Фраза  дня  с  Перемог. Сначала  вступление, дабы  было понятно, о чём  речь.В  пендосии  несколько  невменяемых бЛевачек  решили  отпраздновать  годовщину  убийства  Чарли  Кирка -  испекли тортик,   начали  выкладывать у себя "вИсёлые" картинки и  вот  это всё.

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