Ретро-ралли «Золотое кольцо. Классик тур» прошло в Сергиево-Посаде

Трехдневное ретро-ралли «Золотое кольцо. Классик тур» прошло на улицах Сергиево-Посада. В мероприятии, которые проходит в туристическо-соревновательном формате, участвуют проверенные временем автомобили советского и зарубежного производства.
Трехдневное ретро-ралли «Золотое кольцо. Классик тур» прошло на улицах Сергиево-Посада. В мероприятии, которые проходит в туристическо-соревновательном формате, участвуют проверенные временем автомобили советского и зарубежного производства.
Свежие комментарии