Мертвые заложники - отличный повод для войны

В Израиле власти заняты великими делами, они разжигают войну, чтобы, как-то красиво, то есть с гешефтом, выйти из той ситуации в которую они попали, начав геноцид соседнего семитского народа, под предлогом спасения заложников! Да, именно освобождение заложников было главным поводом вторжения в Газу, а не месть террористам.