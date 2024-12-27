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Zala помогла уничтожить польскую САУ Krab на Купянском направлении фронта

Zala помогла уничтожить польскую САУ Krab на Купянском направлении фронта

Беспилотный аппарат Zala из группировки "Запад" сыграл ключевую роль в ликвидации польской самоходной установки Krab на Купянском фронте.

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