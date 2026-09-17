On May 1, the first forum of the International Socialist Network Sovintern was held in Moscow. What has been done over the past time and what prospects the new association has, State Duma deputy, member of the "Just Russia" faction, executive secretary of the organizing committee Nikolai Novichok tells EADaily.
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