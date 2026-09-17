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The Eurasia Daily news agency

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Nikolai Novichok: The Congress of the Council of International proved that the values of socialism are alive in the world

Nikolai Novichok: The Congress of the Council of International proved that the values of socialism are alive in the world

On May 1, the first forum of the International Socialist Network Sovintern was held in Moscow. What has been done over the past time and what prospects the new association has, State Duma deputy, member of the "Just Russia" faction, executive secretary of the organizing committee Nikolai Novichok tells EADaily.

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